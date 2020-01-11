Zeka gelişimi için tereyağ tüketmek şart!

Özellikle Türk mutfağının olmazsa olamaz kabul edilen besinleri arasında yer alan tereyağ, son dönemde gıda uzmanlarının da gözdesi oldu. Üzerinde birçok araştırma yapılan tereyağ, özellikle gelişme dönemindeki çocukların zekaları üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

İçeriğinde birçok faydalı vitamin bulunan tereyağ özellikle yapısındaki fosfolipidler beyin ve sinir hücrelerinin önemli bir yapıtaşlarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Omega 3 deposu olma özelliğiyle de önemli bir besin haline dönüşen tereyağ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da çocukların ilk 2 yaş döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan bilinenin tam aksine tereyağ vücut sıcaklığında sıvı olması sebebiyle insan damarlarında sıvı olarak dolaşarak damar sertliği olasılığını ortadan kaldırıyor. A vitamini açısından da oldukça zengin olan tereyağ, çocuklarda diş ve diş eti hastalıkları başta olmak üzere gece körlüğü, saç dökülmesi gibi sağlık sorunlarını da engelliyor.