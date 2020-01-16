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Zemheri dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Zemheri ekranlara hızlı bir giriş yaparak izleyiciyi ilk bölümüyle ekrana kilitledi. Çarşamba akşamları ekranlara gelecek olan Zemheri’ nin konusu ne? Ayrıntılar haberimizde…

Ay yapımın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu Show TV’nin yeni dizisi oyuncu kadrosuyla da çok konuşuluyor. Dizi de Firuze karakterine Ayça Ayşin Turan, Ayaz karakterine Alperen Duymaz, Berrak karakterine Hazal Filiz Küçükköse, Ertan karakterine Caner Cindoruk, Aliye karakterine Zerrin Tekindor, Elvan karakterine Aleyna Özgeçen, İclal karakterine Lila Gürmen, Mehveş karakterine Şebnem Dönmez, Yaşar karakterine Müfit Kayacan hayat vermektedir.

Dizi de kaderin acımasız oyunlarına yenik düşerek omuzlarına kaldırabileceklerinden fazla yük alan Firuze’nin inşaat işçisi babasına yük olmamak adına ek işlerde çalışmak için çaba gösteren çalışkan dürüst bir genç kız, Ayaz evin erkeği olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyan genç bir delikanlıdır. Bu iki güzel yürek aynı üniversitede okumaktadır.

Kader yine ağlarını örmüş bu iki genci hiç beklemedikleri bir anda birbirlerinin hayatına dahil etmiştir. Oysa birbirleri için deli gibi atmaya başlayan bu yürekler bir süre bir süre sonra birbirleri için büyük bir kalp sızısına dönüşecektir.

Tesadüf eseri zengin bir ailenin kızı olan Berrak’ın hayatını kurtaran Ayaz’ın hayatında hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Kardeşinin bu yağız delikanlıya aşık olduğunu anlayan Berrak’ın abisi Ertan, Ayaz’ı isteklerine boyun eğmek zorunda bırakacaktır.

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