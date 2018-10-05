Zerdeçalın yararları saymakla bitmiyor!

Bilindiği üzere özellikle Asya ülkelerinde hemen hemen her yemekte kullanılan zerdeçal bir bitkinin kökünden elde edilmektedir. İçeriğinde bulunan curcumin adlı etken madde sayesinde çağın hastalığı kansere karşı önemli bir kalkan oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırarak obezite tedavisini destekler ve yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olur.

Bağırsak faaliyetlerini düzenler, mutluluk verici bir etkisi olan zerdeçal, depresyona girmeyi önler. Karaciğer temizleme özelliğine sahip olan zerdeçal, Alzheimer’e karşı korur. Günlük 1 tatlı kaşığı kadar kullanılması gereken zerdeçal sabah, öğle ve akşam birer ölçü alınmalı, buruk tadına rağmen direk su ile yutularak tüketilmelidir.