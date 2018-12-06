Zeytinyağı fiyatı düşünce fırsatçılar depoları doldurdu

Mersin'de zeytinyağı üretiminin fazla olması nedeniyle fiyatlar düştü. Zeytinyağı fiyatları 20 lirada 11 liraya kadar düşünce depolar zeytinyağı ile doldu. Fiyattaki düşüşü fırsat bilenlerin tonlarca zeytinyağını depoladıkları ileri sürüldü.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşten dolayı fırsatçılık yaparak zeytinyağı depolayanları takibe aldıklarını belirtti. Türkiye'deki zeytinyağının yüzde 13'ünün karşılandığı Mersin'in Mut ilçesinde düşük olan zeytin fiyatları nedeniyle üreticilerin yap çıkarmak zorunda kaldıkları belirtilirken, düşük zeytinyağı fiyatlarının fırsat bilerek bazı kişilerin fabrikalardan tonlarca zeytinyağı alarak depoladıkları iddia edildi.

Sızma zeytinyağının kilosunun bugünlerde 11 ile 13 lira arasında satıldığını ifade eden Yılmaz, zeytinin yağı çıkarılarak satıldığında daha yüksek değer gördüğünü ancak ilçede yağ rekoltesinin fazlalaşması ve depoların olmaması nedeniyle çiftçilerin fiyatı iyice düşürdüğünü belirtti. Bu durumu fırsat bilen tüccarların da düşük fiyattan zeytinyağı alarak depoladıklarını dile getirdi.

"ZEYTİNYAĞI FIRSATÇILARININ TAKİBİNDEYİZ"

Belediye olarak böyle bir duruma imkan vermemeleri gerektiğini belirten Yılmaz, üreticilerin fiyatlar biraz yükselene kadar yağı kendi evlerinde ya da ambarlarında tutmalarını istedi. Böylece düşük fiyattan zeytinyağı alarak yüksek fiyattan satacak olan depolamacılara fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Çabalarımız zeytinyağı fiyatının 20 lira civarına çıkıncaya kadar devam edecek" dedi.

Üreticiler ise Mut zeytinyağına sahip çıkılmadığını, Ege tüccarlarının kendi ürünlerinde asit düşürücü ve aroma verici olarak kullandıklarını iddia etti. Üreticiler "Bizden ucuz alıyorlar marketlerde 38-45 lira arasında satıyorlar" ifadelerini kullandı.